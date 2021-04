Le Rhône parmi les départements prisés des cadres parisiens

Un cadre francilien sur cinq consulte des offres pour travailler en région. C’est le constat qu’a fait Cadremploi ce mardi. Il observe d’ailleurs que le Rhône est le 3e département le plus prisé des cadres parisiens avec 11% des recherches.

Cadremploi affirme que 83% des cadres franciliens envisageaient déjà une mobilité régionale, mais le contexte sanitaire a également accéléré le processus. Le nombre de cadres vivant à Paris et consultant des offres d’emploi en région a augmenté de 31 %.

Des emplois à pourvoir dans le Rhône

Parmi les emplois référencés par Cadremploi, 26% sont des métiers de commercial et de vente, 21% des offres concernent le travail de production, maintenance, qualité, sécurité et environnement et 12% se rapportent à des métiers informatiques, de systèmes et de Télécom.

A noter que Bordeaux et la Gironde occupe à la première place de ce classement, la Loire-Atlantique est, elle, à la seconde place.