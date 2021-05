Le Rhône va changer de couleur cette semaine

Le relargage des sédiments accumulés derrière le barrage de Verbois, sur le Haut-Rhône, en Suisse, changera la couleur de l’eau du fleuve pendant quelques semaines.

Le CNR (Compagnie Nationale du Rhône) a annoncé que les opérations de gestion sédimentaire, qui devaient commencer ce lundi matin, débuteront finalement d’ici un ou deux jours en raison de la dégradation des prévisions hydrométéorologiques sur le Haut-Rhône.

Par ailleurs, la qualité de l’eau sera surveillée 24h/24 par des suivis environnementaux. L’opération n’est pas exceptionnelle, elle se déroule tous les 3-4 ans, et est menée conjointement par les trois exploitants industriels des barrages et centrales hydroélectriques situés sur cette partie du Haut-Rhône que sont SIG, la SFMCP et CNR dans le cadre fixé par les autorités suisses et françaises. Cette gestion mixte et concertée a pour objectif de faire cheminer un volume contrôlé de sédiments tout en préservant l’environnement et la biodiversité du fleuve.