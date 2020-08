Le risque d’allergie à l’ambroisie passe au niveau élevé dans le Rhône

Le risque d’allergie à l’ambroisie est passé au niveau élevé cette semaine dans le Rhône, la Drôme et l’Ardèche, selon le bulletin hebdomadaire du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA). En Isère et dans l’Ain, le risque reste de niveau moyen.



Si les averses orageuses ont apporté un peu de répit aux allergiques en plaquant les pollens au sol, il ne sera que de courte durée. Le retour du soleil va permettre la multiplication des concentrations polliniques. Elles seront en hausse ces prochaines semaines, prévient le RNSA.



Le pollen de cette plante est souvent à l’origine d’éternuements constants, de rhumes et de conjonctivites. Il a même rendu asthmatiques de nombreuses personnes. Une situation qui nécessite un désherbage avant la floraison afin d’empêcher la dispersion des pollens. L’ambroisie se loge sur les bords de routes, dans les cultures de printemps, les friches agricoles et urbaines ou encore les berges de rivières.