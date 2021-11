Le site Fagor-Brandt sera aménagé en centre de remisage et de maintenance pour le SYTRAL

Le SYTRAL doit réaliser de nouveaux sites de remisage et de maintenance indispensables pour répondre à l’extension et la création de 3 nouvelles lignes de tramway (T6 nord,T9 et T10) et à l’augmentation de la capacité du réseau tramway.

Pour réaliser ces extensions, il était nécessaire de trouver un site adapté pour le remisage et la maintenance de 46 rames de tramway, de 43 mètres de longueur.



Celui de l’ancienne usine Fagor-Brandt est aujourd’hui le seul qui permette de disposer à la fois de l’espace nécessaire et des conditions techniques requises en cœur d’agglomération, et sur un site déjà artificialisé.



Depuis 2017, des acteurs culturels majeurs du territoire (Nuits sonores, Biennales, Street Food Festival) occupent le site de manière temporaire. Après 7 années d’utilisation, cette occupation se terminera fin 2023.



Un travail, en collaboration avec les acteurs culturels, est en cours pour trouver un lieu pour accueillir ces évènements. Les travaux d’adaptation du site débuteraient en 2024; une mise en service du remisage en 2026, et du centre de maintenance en 2028.



Plusieurs objectifs sont déjà identifiés pour aménager dans les meilleures conditions ce foncier :

-Une ambition architecturale forte à haute valeur environnementale

-Le maintien des espaces verts existants dont les arbres de hautes tiges et la végétalisation des abords

-La création d’un cheminement doux pour permettre la poursuite de l’allée de Gerland depuis l’avenue Jean-François Raclet jusqu’au collège Gabriel Rosset

-La réduction au minimum les nuisances sonores par des équipements et un traitement architectural adapté