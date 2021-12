Le télescope James Webb a décollé

Le plus grand télescope jamais construit par l’Homme, le télescope James Webb, a été lancé par la fusée Ariane 5 ce samedi 25 décembre depuis la Guyane. Son objectif est de pouvoir observer des contrées encore plus lointaines que ce que les scientifiques connaissent déjà. Ainsi il a entamé son voyage d’1,5 million de kilomètres, distance à laquelle il sera en orbite par rapport à la Terre, soit quatre fois plus loin que la Lune par exemple.

Celui-ci devrait en tout cas permettre d’observer des trous noirs ou des signes de vie autour des exoplanètes grâce à sa technologie à infrarouge. Une véritable avancée scientifique qui délivrera ses premières images dans six mois environ si tout se passe comme prévu. Notamment le déploiement du télescope qui devrait prendre 30 jours.