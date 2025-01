Le tracé de la Voie lyonnaise 12 contesté par quatre associations

Les quatre présidents des associations : J'aime Montchat, l'association amicale du Parc Chaussagne, le comité d'intérêt local de Montchat et Touche pas à Saint-Just et à ma colline ne vont pas abandonner. Après un "rejet tacite" par la Métropole de recours gracieux, les associations font appel à la justice. Ils ont déposé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Lyon. Les associations contestent le tracé de la Voie lyonnaise 12 dans les secteurs de Rockefeller et montée du Chemin-Neuf. Ces aménagements entraîneraient des répercussions sur la circulation des habitants ainsi que de l'accès à l'hôpital. Une expérimentation est mis en place jusqu'au printemps 2025 pour évaluer l'impact de ces agencements.

