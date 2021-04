Le tram-train de l’ouest lyonnais perturbé cette semaine

Le tram-train de l’ouest lyonnais va être perturbé cette semaine. Les lignes Sain-Bel/Lyon Saint-Paul et Brignais/Lyon Saint-Paul seront interrompues dans les deux sens de circulation, entre 9h et 16h, pour permettre des travaux.



Des cars de remplacements seront bien évidemment mis en place.



Au programme des travaux de maintenance, la vérification et la correction des caténaires, la préparation des voies pour la saison chaude et l’inspection des ouvrages d’art.

🚧Des travaux sont prévus du 12 au 15/04 autour de l'ouest lyonnais pour les lignes du tram-train. Ils auront pour conséquence une fermeture du trafic ferroviaire entre 9h et 16h sur :

– Sain-Bel<>Lyon St-Paul

– Brignais<>Lyon St-Paul

