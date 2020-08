L’édito de Julien Huët avant Juve-OL: ”ce serait énorme, magique!”

L’Olympique Lyonnais a la possibilité de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Il doit pour cela accomplir un exploit hors norme : éliminer la Juventus Turin, ce qu’aucun club français n’a jamais réussi en 12 confrontations ! Mais certains supporters – encouragés par quelques influenceurs-snipers sur les réseaux sociaux – affirment s’en moquer : pour eux, cela ne remplacera pas la perte de la finale de la coupe de la Ligue et, de toute façon, cela ne servirait à rien car l’OL se fera écraser en quart de finale et ne disputera pas de coupe d’Europe en 2020-2021 ! Quel cynisme ! Les fans de l’OL ont-ils été à ce point gâtés pour ne pas s’emballer sur une éventuelle qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ? Lyon n’a pourtant atteint ce stade que quatre fois en 70 ans, la dernière remontant à 2010.

Ce serait tout simplement l’un des plus grands exploits de l’histoire du football français



De mon côté, si j’ai le bonheur de commenter une qualification de l’OL pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, ma joie sera extatique. Et peu importe la suite ! Pourquoi diable faudrait-il galvauder notre plaisir en cas de qualification ? Ce serait tout simplement l’un des plus grands exploits de l’histoire du football français.

Alors, oui, c’est vrai, Lyon n’est pas favori. Oui, c’est vrai, face à un petit PSG, Lyon n’a pas su rafler la coupe de la Ligue. Après ce match, Rudi Garcia avait immédiatement reboosté ses hommes : ‘’Vendredi, à cette heure-là, on est en quart de finale de la Ligue des Champions et ça vaudra toutes les coupes de la Ligue !’’ Là aussi, des Twittos se sont étranglés : pour eux, non, un trophée c’est mieux qu’un quart de finale. Qu’ils demandent donc aux fans du PSG s’ils n’échangeraient pas quelques-unes de leurs coupes de la Ligue contre un quart de finale de Ligue des Champions que leur club n’avait plus atteint depuis 2016 !



J’admire les certitudes de certains sur le net. Pour eux, Bruno Guimaraes est au mieux un doux rêveur quand il affirme être ‘’certain’’ que l’OL peut gagner la Ligue des Champions. Pourtant, la seule certitude dans le foot, c’est que tout est possible. Vraiment tout, encore plus cette année. Les haters n’y croient pas ? Qu’ils regardent ‘’Cuisine impossible’’ sur TF1 ! Si l’OL perd, ils pourront bomber le torse et dire qu’ils nous avaient prévenus pendant que nous sécherons nos larmes. En cas d’exploit, ce n’est pas grave, ils pourront toujours retourner leur veste. Allez l’OL !

