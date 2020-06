L’Elysée lance une mission de réflexion sur la gestion de la crise sanitaire

Cette mission a pour but d’évaluer la façon dont a été gérée la crise du Covid-19. La mission devrait durer environ 6 mois.



Ce jeudi 25 juin marque le lancement de la “mission indépendante nationale sur l’évaluation de la gestion de la crise du Covid-19“. La mission est confiée au médecin suisse, Didier Pittet.



Évaluation sur la gestion de la crise et sur l’anticipation des risques



Le but de la mission est de savoir si la crise du coronavirus a été suffisamment bien gérée. Elle doit également juger la France sur sa capacité d’anticipation des risques pandémiques.



Cette réflexion fait écho aux auditions de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. Cette dernière auditionne actuellement différents acteurs de la santé, notamment le professeur Didier Raoult, ou l’ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn. Le but est aussi de savoir si la crise du coronavirus a été suffisamment bien gérée.



Cinq membres



En plus de Didier Pittet, 4 autres membres participeront à cette mission. BFMTV révèle que ces derniers seront “Raul Brillet, ancien président de chambre à la Cour des comptes, Laurence Boone, de l’OCDE, Anne-Marie Moulin, agrégée de philosophie et directrice de recherche CNRS et Pierre Parnette, médecin au CHU de Bordeaux.”