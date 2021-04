L’émission Mariés au premier regard recherche des célibataires

L’émission “Mariés au Premier regard” diffusée sur M6 connaît un franc succès depuis son lancement il y a 4 ans. À l’occasion de sa sixième saison, l’émission est en quête de candidats dans la région lyonnaise.

Le but d’M6 : permettre à des célibataire de trouver le grand amour par le biais de la science. Ce concept est unique en France et recourt à l’expertise de trois professionnels. Ces derniers font passer une série de tests aux candidats afin de connaître leur vie, leur personnalité, leurs passions, leur quotidien etc. Suite à ces tests les deux personnes compatibles selon les experts se rencontrent pour la première fois le jour de leur mariage.

Si vous êtes intéressés par le concept de l’émission et souhaitez vous inscrire pour la prochaine saison, rendez-vous sur le site Mariés au premier regard 6 (shortaudition.com) afin de tenter votre chance.