Lens – OL : l’avant-match

RC Lens - Olympique Lyonnais, 4e journée de Ligue 1 : Dimanche à 20h45. À suivre en direct et en intégralité de la première à la dernière minute sur Tonic Radio.

L'enjeu : un virage important

Après la trêve internationale, l'Olympique Lyonnais aborde un virage important dans sa saison. Revigoré par une victoire renversante face à Strasbourg (4-3), l'OL doit capitaliser sur cet élan pour s'affirmer durablement dans le haut du classement. Actuellement 14e avec quatre points de retard sur le podium, une victoire à Bollaert serait un signal fort, confirmant les ambitions affichées cette semaine par John Textor. À l'inverse, une défaite placerait les Gones sous pression avant le choc face à l'Olympique de Marseille, prévu dimanche prochain au Groupama Stadium.

Les progrès attendus par Pierre Sage

Le RC Lens, de son côté, a connu un début de championnat solide. Avec deux victoires à Angers (1-0) et contre Brest (2-0), et un nul accroché à Monaco (1-1), les Sang et Or semblent bien armés. Cependant, l'élimination en barrages de la Conference League face au Panathinaïkos (1-2, 0-2) a laissé des traces. À domicile, les Lensois voudront se racheter et continuer sur leur bonne dynamique en championnat. Pierre Sage n'a pas manqué de rappeler que, sous sa direction, l'OL avait perdu deux fois contre Lens la saison passée (3-2 puis 0-3).

L'adversaire : Lens invaincu en L1

#RCLOL, 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒂̀ 𝒍𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒆́𝒕𝒊𝒕𝒊𝒐𝒏 🎙️



Après la trêve internationale, la @Ligue1 reprend ses droits. À deux jours de la réception de l'@OL à Bollaert-Delelis, l'entraîneur Will Still et @Westar974 ont abordé la rencontre face à la presse.



Retour #ÀChaud 👇 — Racing Club de Lens (@RCLens) September 13, 2024

Le joueur à suivre : Veretout, un impact décisif au milieu ?

L'arrivée de Jordan Veretout a été relativement discrète, mais son impact pourrait être décisif. Recrue de dernière minute, l'ancien Marseillais est attendu comme le futur métronome du milieu de terrain lyonnais. Son intégration pourrait bouleverser la hiérarchie en place, notamment avec des joueurs comme Maxence Caqueret et Corentin Tolisso. Avec la Ligue Europa en perspective, l’entraîneur Pierre Sage devra jongler avec les rotations pour maintenir l’équilibre du groupe, mais chaque match nécessitera des choix tactiques cruciaux, tant au niveau des hommes que du système de jeu.

Pierre Sage évoque l'apport de Veretout

La statistique :

L'OL a encaissé au moins un but dans chacun de ces cinq derniers matchs officiels. La dernière rencontre sans but ? La victoire 1-0 à Clermont lors de la 33e journée le 12 mai. Encore plus marquant, Lyon a pris au moins un but dans dix de ses onze dernières rencontres officielles.

La question :

Quel sera le système de jeu privilégié de l'OL cette saison ?

Pierre Sage évoque la gestion de la concurrence

RC Lens - Olympique Lyonnais, 4e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët