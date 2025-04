Betclic Elite : l’Elan Chalon en démonstration contre Cholet

Dans une rencontre à sens unique, l'Elan Chalon a largement dominé Cholet (105-72) ce samedi soir au Colisée à l'occasion de la 24e journée de Betclic Elite. Grâce à ce succès sans appel, les Bourguignons gagnent une place et retrouvent la 10e position avec le même bilan que leur voisin, Dijon (11 victoires et 13 défaites). De bon augure avant les six dernières journées de championnat.

Avec 16 tirs à 3 points inscrits dans la rencontre, les Bourguignons étaient inarrêtables à l'image de Jeremiah Hill qui termine meilleur marqueur du match (23 points, 8 passes décisives), bien épaulé par Zac Cuthbertson (18 points, 4 rebonds et 2 passes décisives) et Dusan Ristic (19 points, 9 rebonds et 4 passes décisives).



Les joueurs d'Elric Delord recevront Nancy samedi prochain au Colisée (20h30 à suivre en direct sur Tonic Radio).