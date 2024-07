L’entreprise TeamTex en attente d’un potentiel redressement judiciaire

L'entreprise TeamTex, située à Charvieu-Chavagneux et spécialisée dans la fabrication de sièges automobiles, a été convoquée hier au tribunal de commerce de Grenoble. En décembre 2023, le groupe allemand Mutares, expert dans le redressement des firmes en difficulté, a racheté 80 % des parts de la société. Sept mois après ce rachat, l'entreprise est toujours en grande difficulté. Il y a quelques jours, Mutares a demandé le placement en redressement judiciaire de TeamTex. Les salariés sont dans l’incompréhension et dénoncent le manque d’investissement dans le matériel nécessaire pour maintenir le rythme de production. La décision sera rendue le mardi 30 juillet. En attendant, les salariés se réuniront aujourd'hui à 17h pour une marche entre l'usine et le rond-point Nania-TeamTex.

ML