Les 10 premiers artistes pour l’édition 2021 du festival Woodstower

Le festival Woodstower a annoncé ce jeudi les premiers noms de sa prochaine édition ! Loin d’être décevante, la programmation mélange comme à son habitude hip-hop, électro et artistes plus indépendants.



Sont ainsi déjà annoncés pour cette édition 2021 : PLK, Lorenzo, Stand High School mais aussi Bon Entendeur, Salut C’est Cool, Joachim Pastor, Dam Swindle, Poupie, Michel et Oko Dj. Ils seront sur scène du 26 au 29 août 2021 au Grand Parc de Miribel-Jonage.



Si d’autres noms viendront sûrement se rajouter dans les prochaines semaines, vous pouvez réserver vos places dès ce vendredi sur la billetterie en ligne.