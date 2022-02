Les agriculteurs vont bloquer la centrale de Carrefour à Saint-Vulbas

Ce mercredi à partir de 18h, la fédération régionale des syndicats d’exploitants agricoles AURA (FRSEA) va procéder au blocage de deux zones pour protester contre la loi EGLAM 2. La première action se déroulera à la centrale de Carrefour à Saint-Vulbas dans l’Ain et la deuxième, à la centrale SCA du centre Leclerc.

La loi EGALIM 2 qui entend œuvrer pour une « juste rémunération des agriculteurs », ne met pas tout le monde d’accord puisque les agriculteurs dénoncent la non-négociabilité du prix des produits agricoles dans les négociations commerciales entre fournisseur et les distributeurs. En effet, le revenu des agriculteurs qui est déjà très bas, est d’autant plus mis à mal par la hausse générale du prix des matières premières.

Cette mobilisation a pour objectif de faire comprendre que les prix agricoles ne se négocient plus, ils se déterminent avec des indicateurs précis et en toute transparence. « A quelques jours de l’ouverture de Salon de l’Agriculture, il est grand temps de reconnaître que l’agriculture française est belle et le travail des agriculteurs mérite un juste prix. L’enjeu n’est ni plus ni moins que d’assurer une alimentation de très haute qualité produite en France par des agriculteurs nombreux dans tous les territoires. » explique la FRSEA dans un communiqué publié sur son compte Twitter.