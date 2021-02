Les artistes lyonnais triomphent aux Victoires de la Musique

La 36e édition des Victoires de la Musique s’est déroulé ce vendredi soir à la Seine Musicale de Boulogne-Billancourt. Grand favori de cette soirée, Benjamin Biolay a reçu le prix du meilleur album et celui d’artiste masculin de l’année.



De son côté, la chanteuse lyonnaise Pomme a été sacrée meilleure artiste féminine de l’année.



Le palmarès complet de cette 36e édition des Victoires de la Musique :



Album de l’année : Grand Prix, Benjamin Biolay

Artiste masculin de l’année : Benjamin Biolay

Artiste féminine de l’année : Pomme

Révélation masculine : Hervé

Révélation féminine : Yseult

Chanson originale : Mais je t’aime, Grand Corps Malade et Camille Lellouche

Création audiovisuelle (clip) : Nous, Julien Doré

Victoire d’honneur : Jane Birkin

Titre le plus streamé : Ne reviens pas, Gradur et Heuss L’Enfoiré

Merci à tous d’avoir suivi avec nous cette soirée exceptionnelle ✨

Les #Victoires2021, le palmarès ⬇

Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition des Victoires de la Musique !#Victoires2021 pic.twitter.com/XjOACywk3Q — Les Victoires (@LesVictoires) February 12, 2021