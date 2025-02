Les billets pour le concert de Katy Perry à Lyon partis en une minute

L'artiste Katy Perry a annoncé faire un concert à la LDLC Arena le vendredi 7 novembre 2025 pour sa grande tournée mondiale The Lifetimes Tour. Néanmoins, la billetterie a été prise d'assaut dès l'ouverture, le vendredi 31 janvier à 10h. Des billets étaient en vente dès 10h sur la plateforme Ticketmaster et sont partis en quelques secondes, rendant certains fans déçus à en croire les réseaux sociaux. Katy Perry passera, elle, par Lyon, une troisième fois après 2009 au Transbordeur et 2015 à la Halle Tony Garnier.

