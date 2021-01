Les Bleues connaissent leurs adversaires pour le Tournoi de France

Après une première édition remportée par les Bleues, le Tournoi de France, saison 2021 reprend ses droits. Du 17 au 23 février, les joueuses de Corinne Diacre affronteront trois nouvelles équipes.

Après le Brésil, le Canada et les Pays-Bas l’année dernière, place à trois nations européennes : la Suisse, la Norvège et l’Islande.

Des adversaires nettement moins relevés que l’édition précédente, mais il faudra tout de même produire un bon football pour garder le titre à la maison.

Après avoir brillé à Calais et Valenciennes en 2020, les Tricolores accueilleront leurs opposantes à Metz et Sedan, le tout dans des enceintes à huis clos (stade Saint-Symphorien et stade Louis-Dugauguez).

Reste à savoir désormais qui portera le brassard de capitaine du côté des Françaises…

Le programme du Tournoi de France 2021

17/02 à Metz : Norvège – Suisse (19h)

17/02 à Sedan : France – Islande (21h10)

20/02 à Sedan : Islande – Norvège (19h)

20/02 à Metz : France – Suisse (21h10)

23/02 à Sedan : Islande – Suisse (19h)

23/02 à Metz : France – Norvège (21h10)