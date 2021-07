Les changements du 1er juillet

Comme chaque début de mois, plusieurs changements interviennent à partir de ce 1er juillet.

Une augmentation des prix du gaz

Le tarif réglementé d’Engie va augmenter de près de 10 % en raison des cours mondiaux du gaz naturel mais aussi le coût des certificats d’économies d’énergie. Une hausse de 2,8% pour le gaz pour la cuisson, 6% pour le double usage cuisson et eau chaude et de 10,3% pour le chauffage au gaz.

Des changements pour l’achat des voitures électriques

Les primes à l’achat de véhicules électriques neufs baissent de 1.000 euros. Le bonus passe à 6.000 euros pour les voitures vendues moins de 45.000 euros, et à 2.000 euros pour celles de moins de 60.000 euros. Pour les véhicules hybrides rechargeables, avec une aide réduite à 1.000 euros, avant sa disparition prévue le 1er janvier 2022.

Allongement du congé paternité

La durée du congé pour le père (ou le second parent) d’un enfant double, de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires. Les trois jours du congé de naissance restent à la charge de l’employeur, les 25 jours restants sont indemnisés par la Sécurité sociale.

Modification des arrêts de travail

Près d’un million de professionnels libéraux (médecins, notaires, architectes, moniteurs de ski…) pourront bénéficier d’indemnités journalières en cas d’arrêt de travail, avec seulement 3 jours de carence comme les salariés du privé.

Le pass sanitaire européen arrive

Gratuit et non obligatoire, il doit permettre de faciliter les déplacements au sein de l’Union européenne. Il entre en vigueur dans les 27 états membres de l’Union européenne ainsi qu’en Islande, en Norvège, en Suisse et au Lichtenstein. Il sera effectif jusqu’au 30 juin 2022.