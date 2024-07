Les communes de Saône Beaujolais votent en faveur d’une aide pour la préservation des espaces naturels

Les élus de la communauté de communes Saône-Beaujolais ont voté en faveur d'une convention définissant l'aide du Département pour la préservation et la valorisation de six espaces naturels du territoire. Parmi les 45 sites du Rhône répertoriés dans l'inventaire des espaces naturels, six se trouvent sur le territoire de la CCSB : le mont Brouilly, le Val de Saône, le bois Baron, le massif du mont Saint-Rigaud, le massif d'Avenas et les landes du Beaujolais. En plus de la préservation des espaces naturels, cette contribution permet de financer des animations pédagogiques. Elle est rendue possible grâce à la part départementale de la taxe d’aménagement. Ainsi, la collectivité recevra une aide de 58 000 euros du Département pour cette année, tandis que les dépenses totales sont estimées à 116 000 euros.

ML