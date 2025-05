OL-Lens (1-2) : l’OL dit probablement adieu à la Ligue des Champions

Olympique Lyonnais - Racing Club de Lens : 1-2 (0-1). Buts : Mikautadze (79e) pour Lyon. Koyalipou (21e) et Zaroury (85e) pour Lens.

C’est un revers qui fait très mal. Dans la course à la Ligue des champions, Lyon a trébuché à domicile contre Lens (1-2), au moment même où ses concurrents directs affichaient leur solidité. Nice, Monaco et Strasbourg avaient montré la voie ce week-end. L’OL, lui, a raté le coche.

Le scénario était pourtant familier : une domination globale, une égalisation porteuse d’espoir signée Mikautadze (79e), et un stade qui y croit de nouveau. Mais cinq minutes plus tard, tout s’est écroulé. Zaroury, laissé libre de tout marquage, a envoyé une frappe splendide sous la barre, éteignant le Groupama Stadium (85e). Une conclusion cruelle.

Sous une pluie battante, les Lyonnais ont manqué de justesse dans les deux surfaces. Ils peuvent pester contre deux situations litigieuses en première période, sans intervention de la VAR. Mais l’essentiel est ailleurs : dans le manque d'efficacité, et cette fragilité défensive qui coûte encore très cher.

Au classement, Lyon est désormais 7e, à trois points du top 4. Deux journées à jouer, mais un destin qui n'appartient plus à l'OL qui devra tout gagner et compter sur des faux pas de plusieurs des concurrents. Samedi, il faudra aller gagner à Monaco. Et espérer. Encore.

Quand dans une même saison, tu vires ton directeur sportif, ton entraîneur, ton directeur général, il est assez logique que la saison se termine par une catastrophe sportive. Encore un échec pour l'#OL de Textor qui ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine. — Julien Huët (@JulienHuet) May 4, 2025