Les douanes de la région ont saisi près de 85 000 articles de contrefaçons cette année

Les douanes de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont annoncé dans un communiqué ce lundi avoir saisi plus de 85 000 articles de contrefaçons depuis le début de l’année 2021.

Parmi les objets de contrebande, 12 000 timbres ont notamment été récupérés à Lyon et près de 15 000 parfums ont été découverts par la brigade de Saint-Étienne.

La Direction interrégionale des douanes et droits indirects constate que “si les vêtements, chaussures et accessoires, les téléphones mobiles et accessoires techniques ainsi que les objets électriques, électroniques et informatiques sont les catégories les plus représentées, d’autres produits dangereux pour la santé et la sécurité des consommateurs sont également régulièrement interceptés par les services douaniers de la région tels les jeux et jouets, les produits corporels, les médicaments ou encore les masques de protection. La diversité des saisies illustre le fait qu’aucun secteur d’activité économique n’est épargné”.