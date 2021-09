Les élèves infirmiers de la Croix-Rouge réclament de meilleurs conditions pour étudier

Les élèves infirmiers de la Croix-Rouge étaient hier dans les rues de Marseille dans le but de faire valoir leur droit à des conditions décentes pour étudier. Il y a presque un an, le 27 novembre 2020, le millier d’étudiants de l’Institut de soins infirmiers, situé boulevard Chave, devaient quitter l’établissement jugé inapte pour les recevoir. C’est depuis dans un entre-deux que sont les étudiants puisqu’ils tentent de se former soit dans l’amphithéâtre de la Faculté de médecine secteur nord soit dans des dizaines de préfabriqués dans le 10e arrondissement.

Rassemblés devant l’Hôtel de région et l’Agence régional de Santé, les étudiants ont finalement obtenu gain de cause ce lundi puisqu’en attendant un retour à la normal, la Faculté de l’hôpital Nord devraient prendre en charge les futurs infirmiers. La Région aussi a décidé de faire un geste en offrant la gratuité des transports en commun aux étudiants ainsi qu’une aide financière. L’ARS, quant à elle, devrait faire remonter le message à propos des conditions d’études des élèves de la Croix-Rouge auprès du ministère de la Santé.