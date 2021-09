Le Syndicat national des enseignements de second degré, via l’intersyndicale 71 (FSU, CGT, FO, Sud Education), appelle le corps enseignant à manifester ce jeudi après-midi à Chalon-surSaône. Le rendez-vous est donné à 15h sur la place de Beaune.

Sont en causes les réformes “régressives”, le “mépris” du personnel et des conditions de travail qui se dégradent de plus en plus selon eux.