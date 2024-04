Les hôpitaux privés en grève à partir du 3 juin

Ce mercredi, la Fédération de l'Hospitalisation Privée a appelé à une grève des hôpitaux et cliniques privées à partir du 3 juin en réaction aux annonces du gouvernement sur les tarifs hospitaliers de 2024.

Le gouvernement accorde en 2024 une augmentation tarifaire de 4,3% pour les hôpitaux publics et du secteur non lucratif, mais seulement 0,3% pour les établissements privés. Cette augmentation favorise donc les hôpitaux publics par rapport au secteur privé. En réponse à cela, les hôpitaux et cliniques privés ont annoncé "une grève totale" à compter du 3 juin, tout en assurant néanmoins les "soins vitaux".