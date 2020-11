Les librairies sont fermées, mais qu’en est-il de votre médiathèque ?

Si vous préférez emprunter un livre plutôt que de l’acheter, parce qu’il est bien connu que tout est meilleur quand on partage, suivez le guide pour savoir comment s’organise la médiathèque de votre commune.

A Villefranche :

La médiathèque Pierre-Mendès France a fermé ses portes mais vous pouvez réserver et venir retirer jusqu’à 10 articles :

-soit par le biais du catalogue en ligne www.mediatheque-villefranche.com ;

-soit par mail à l’adresse suivante : mediatheque@villefranche.net ;

-soit par téléphone au 04 74 65 56 20.

Venez retirer vos ouvrages et documents réservés munis de votre carte d’adhérent, d’un masque et d’un sac du-mardi au vendredi de 13h à 18h samedi matin de 10h à 13h, dans un délai de 7 jours après la confirmation de la réservation. La boîte de retours est mise à disposition 7 jours sur 7 et 24h/24.

Un délai de trois jours sera mis en place entre la dépose et la remise en rayon, pour éviter la transmission du virus.

A Vienne

A Vienne, la médiathèque Le Trente est elle aussi fermée durant le confinement mais dispose d’un service de Clik&go.

Le service de réservation et de retrait d’ouvrages appelé Book&Go est disponible dès ce vendredi. Vous pourrez retirer jusqu’à 12 articles à l’aide de votre carte adhérent.

Choisissez vos documents soit en ligne, soit par l’app Bibenboche, soit par téléphone, du mardi au samedi de 10h à 13h, au 04 74 15 99 40.

Les retraits sont possibles à la médiathèque Le Trente sur rendez-vous uniquement : Mardi – Mercredi – Vendredi – Samedi de 15h à 18h

A Bourgoin-Jallieu

La médiathèque CAPI de Bourgoin-Jallieu ne propose pas pour l’heure de service de click and collect et reste fermée jusqu’à nouvel ordre suite aux décisions gouvernementales.

Selon le site internet de la médiathèque, l’ensemble des prêts a été prolongé, il ne faut pas tenir compte des courriers de retard.

A Lyon

Malheureusement à Lyon, le système Clik&collect n’est pas disponible durant le confinement. En revanche, la bibliothèque municipale de Lyon propose toujours son blog du confinement

Tous les prêts ont été prolongés de 6 semaines, vous ne pouvez retourner les livres avant la levée du confinement.

Par ailleurs, tous les abonnements à la bibliothèque sont prolongés d’un mois, vous pouvez donc profiter de toutes les ressources en ligne.

Pour rappel, les librairies sont fermées, hors service click&collect qui permet de récupérer des livres commandés en ligne.

Vous pouvez vous rendre sur le site Chez mon libraire pour commander l’ouvrage que vous cherchez dans la librairie la plus proche de chez vous.