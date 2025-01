L’Olympique Lyonnais, malgré sa sixième place en phase de poules, a réussi à se qualifier directement pour les huitièmes de finale de la compétition européenne.

Le club rhodanien connaîtra son adversaire le 21 février prochain. Les oppositions de ses adversaires potentiels seront entre l’Union Saint-Gilloise et l’Ajax Amsterdam et entre les Grecs du Paok Salonique et les Roumains du Steaua Bucarest.

M.B.