Les monuments lyonnais illuminés pour alerter sur le réchauffement climatique

Le 12 décembre 2015, dans le cadre de la COP21, était signé à Paris un accord historique pour lutter contre le réchauffement climatique. Cinq ans après, novembre 2020 enregistre un nouveau record : celui du mois de novembre le plus chaud jamais relevé dans le monde, rapprochant l’année 2020 du record de 2016.

Alors que les 6 dernières années sont les six plus chaudes jamais connues et que le réchauffement atteint déjà environ 1,2 °C cette année selon l’Organisation Météo Mondiale (OMM), la Métropole de Lyon et les villes de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Poitiers et Tours se mobilisent pour alerter le grand public sur cette urgence climatique.

À Lyon, du 9 au 14 décembre, plusieurs lieux emblématiques seront éclairés en rouge pour symboliser l’état d’urgence climatique : le Palais de Justice, l’Hôtel de Métropole, le Musée des Confluences, les Tours Crayon et Incity, l’Hôtel de Ville.