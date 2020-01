Les nouveaux chiffres de l’INSEE dans la région

Famille monoparentales, recomposées… de nouvelles questions posées à l’occasion du recensement de l’INSEE permettent de mieux connaître les liens des différents occupants d’un foyer.

En 2018, l’INSEE recense 961 000 familles en Auvergne-Rhône-Alpes. Dans la région, presque une famille sur 10 est recomposée. Sur 100 familles, l’INSEE compte 21 familles monoparentales, 8 familles recomposées.

Les familles recomposées

Dans 51 % des familles recomposées, au moins un enfant du couple actuel est présent et cohabite donc avec au moins un demi-frère ou une demi-sœur.

Des lieux d’habitation selon les différentes familles

Les familles monoparentales vivent plus souvent dans les villes où sont davantage localisés les logements sociaux dans lesquels elles résident plus fréquemment. Les familles traditionnelles quant à elles, sont plus souvent installées en banlieue, des pôles urbains qui offre des logements plus grands et plus accessibles. Enfin, les familles recomposées vivent le plus souvent en dehors des pôles urbains et dans des communes isolées. En effet, des habitations plus spacieuses et moins onéreuses permettent ainsi de réduire le risque de surpeuplement du logement.