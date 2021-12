Les premiers trains italiens ont sillonné les routes de France entre Milan et Paris

Ce samedi les premiers trains italiens reliant Paris à Milan ont parcouru le territoire français, concurrençant alors pour la première fois le TGV de la SNCF. Avec des haltes à Lyon, Chambéry, Modane et Turin, cette ligne effectuera au moins deux allers retours par jour entre Paris et Lyon. Les clients ont notamment fait remarqué hier son faible coût de 23 euros en classe standard, avec en bonus le café italien offert et des prises disponibles de partout dans les wagons.

En revanche la classe exécutive débute à partir de 139 euros, avec le repas compris, une salle de réunion et de larges fauteuils en cuir.