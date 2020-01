La circulation ferroviaire restera perturbée sur l’ensemble du réseau ce mardi.



Près d’1 TER sur 2 sera en circulation. Le plan de transport sera renforcé par la commande de 612 autocars complémentaires.

Concernant le trafic TGV, il y aura 22 allers/ 24 retours entre Lyon et Paris et 10 allers/ 11 retours entre Lyon et Marseille.



A noter que le trafic INOUI, OUIGO et INTERCITÉS s’améliore avec un trafic quasi-normal.