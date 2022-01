Les salariés d’Air Liquide en grève pour une augmentation des salaires

Depuis mercredi, les salariés d’Air Liquide sont en grève pour une meilleur revalorisation des salaires et une prime Covid. Ce conflit provient de la fin décembre, lorsque le PDG d’Air Liquide, Benoît Potier a empoché plus de 41 millions d’euros en vendant des actions. En effet, l’entreprise se porte très bien, Christian Ormond, délégué syndical CFDT l’explique : “On n’a jamais arrêté de travailler pendant la crise mais il n’y a eu aucune reconnaissance”. La direction propose 2,4% d’augmentation des salaires mais “pas pour tout le monde” alors que les syndicats réclament, eux, au moins 4% pour tous ainsi qu’une prime exceptionnelle de 1 000 euros. C’est un réel bras de fer qui se déroule entre les syndicats et la direction pour se mettre d’accord sur un montant.