Les statues des frères Coustou quittent Bellecour

Les sculptures des frères Coustou, représentant le Rhône et la Saône, vont quitter la place Bellecour. En effet, actuellement au pied de la statue équestre de Louis XIV, ces deux chefs-d’oeuvre vont déménager. Direction le musée des Beaux-Arts de Lyon, où les sculptures, en très mauvais état, seront emmenées en atelier afin d’être restaurées et de retrouver une nouvelle jeunesse. Le montant prévisionnel de cette restauration est de 72 000 euros.



Cette restauration intervient dans le cadre de la 4ème Convention patrimoine 2019-2024 où l’Etat et la Ville de Lyon ont souhaité associer leurs moyens financiers et leurs compétences.



Par la suite, les sculptures des frères Coustou prendront place au pied du grand escalier du musée des Beaux-Arts de Lyon, afin d’être préservées des intempéries et des dégradations pouvant survenir lors de manifestations sur l’emblématique place Bellecour. Elles seront donc visibles par tous car elles se situent en dehors de la visite payante du musée.