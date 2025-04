Les torches olympiques et paralympiques des JO d’hiver de Milan-Cortina 2026 ont été dévoilées ce lundi à Milan et Osaka. Conçues par l’architecte Carlo Ratti, elles sont fabriquées en aluminium recyclé et arborent les couleurs bleus et bronze. La flamme s’élancera d’Olympie le 26 novembre 2025 pour un parcours italien jusqu’à Milan, via des sites emblématiques comme Pompéi et Venise.

C.C