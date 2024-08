Les urgences de Bourgoin-Jallieu et de Pont-de-Beauvoisin fermées plusieurs nuits

Les services des urgences des hôpitaux de Bourgoin-Jallieu et de Pont-de-Beauvoisin seront fermés plusieurs nuits. Le manque de médecins urgentistes et les périodes de congés estivales sont la cause de ces différentes fermetures.

En ce qui concerne l'hôpital de Bourgoin-Jallieu, les urgences seront fermées les nuits des 17, 22, 24 et 25 août (entre 20h et 8h30). Pour l'hôpital de Pont-de-Beauvoisin, les services des urgences ne seront pas assurés les nuits des 17, 22, 24 et 25 août et les journées des 19, 20, 22 et 26 août (entre 7h et 18h30).

A noter que les urgences pédiatriques, psychiatriques, gynécologiques et maternité restent ouvertes.