Les urgences d’Edouard Herriot déménagent

C’est parti pour 18 mois de travaux à Edouard Herriot. Les urgences vont être transférées du pavillon N au pavillon G. Le déménagement va débuter ce mardi à 4h du matin et devrait se terminer à 18h. Afin d’assurer la continuité des prises en charge, l’accueil des urgences est adapté :

Les patients du Rhône nécessitant une prise en charge aux urgences médicales et psychiatriques seront réorientés pendant quelques heures (SAS, SOS Médecins Lyon, autres secteurs de soins) vers les autres services d’urgence du territoire.

Les patients se présentant spontanément à l’accueil du pavillon N seront réorientés sur le pavillon A.

En fin de journée, le pavillon G sera en capacité d’accueillir ses premiers patients.

Ce déménagement provisoire permettra au pavillon N d’être entièrement modernisé avant d’accueillir définitivement l’ensemble des services d’accueil des urgences chirurgicales et médicales (pavillons A et G).



Une opération tiroir qui permet l’amélioration et la sécurisation des prises en charge, de la qualité des soins, de l’accueil des patients et des conditions d’exercice des professionnels.