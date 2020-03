Les usines Renault Trucks fermé jusqu’à nouvel ordre

Le groupe Renault a décidé de fermer ses quatre usines Renault trucks situées en France, dont deux sont dans la région, à Vénissieux et à Bourg-en-Bresse. Cependant, la réparation et le dépannage des camions est maintenu pour assurer les livraisons de produits vers les commerces et lieux de santé.

Les quatre usines Renault Trucks à fermer sont celles de Vénissieux, Bourg-en-Bresse, Limoges et Blainville-sur-Orne. En tout ces quatre usines emplois près de 4500 salariés dans toute la France, dont 2150 dans la région, 700 à Saint-Priest et 1450 à Bourg-en-Bresse.

La direction de Renault a annoncé que la réouverture se ferait en temps voulu, lorsque la crise sanitaire serait terminée.