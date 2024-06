L’Esigelec de Saint-Étienne-du-Rouvray ouvre une formation en IA

L’école d’ingénieurs Esigelec, située à Saint-Étienne-du-Rouvray, élargit son offre de formation en intégrant une nouvelle spécialisation axée sur l'intelligence artificielle. Baptisée Daria – pour Digitalisation, Automatisation, Robotique et Intelligence Artificielle – cette formation vise à répondre aux défis technologiques de l'industrie moderne. Disponible dès la rentrée 2024-2025, le programme accueillera 30 étudiants sur le campus du Madrillet. Cette initiative promet de former des ingénieurs hautement qualifiés dans des domaines en pleine expansion, consolidant ainsi le rôle prépondérant de l’Esigelec dans l’innovation et l'excellence académique.