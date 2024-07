L’Espagne est championne d’Europe après sa victoire en finale de l’Euro contre l’Angleterre

L'Espagne s'est imposée 2-1 en finale de l'Euro 2024 face à l'Angleterre ce dimanche et remporte ainsi son quatrième championnat d'Europe, faisant d'elle la nation la plus titrée dans cet exercice désormais. Nico Williams avait d'abord ouvert le score pour les joueurs de Luis de la Fuente au retour des vestiaires (47') avant que les Birtanniques ne reviennent dans la partie grâce à Cole Palmer (73'). Mais c'était sans compter sur une nouvelle réalisation hispanique de Mikel Oyarzabal à quelques minutes du terme pour permettre aux siens de reprendre les commandes de la partie (86'). Le score ne bougera plus et les Espagnols sont ainsi champions d'Europe !