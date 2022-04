Ligue 1 : l’ASSE s’incline logiquement contre l’AS Monaco

L’AS Saint-Etienne s’est inclinée ce samedi soir au stade Geoffroy-Guichard contre l’AS Monaco (1-4) à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1. Une défaite logique contre une excellente formation monégasque. Les Verts occupent désormais la 18e place (barragiste) du championnat à 4 journées de la fin. La situation est désormais plus que préoccupante.



Menés 2-0 en première mi-temps, grâce à des buts monégasques inscrits par Wissam Ben Yedder (23′) et Kevin Volland (25′), les Stéphanois ont réduit la marque avant la mi-temps sur un penalty de Wahbi Khazri (43′). En seconde période, les Verts craquent. Timothee Kolodziejczak marque contre son camp à l’heure de jeu avant le but du K.O. pour l’AS Monaco, inscrit par Myron Boadu (77′).