Ligue 1 : l’OL fait le job contre Toulouse

L’Olympique Lyonnais s’est imposé (3-0) ce dimanche après-midi au Groupama Stadium contre le TFC dans le cadre de la 21e journée de Ligue 1. Des buts lyonnais inscrits par Maxwel Cornet (29′), Moussa Dembélé (71′) et la nouvelle recrue Karl Toko-Ekambi (77′). Les Lyonnais signent une sixième victoire de suite toutes compétitions confondues.



Dans un Groupama Stadium plutôt bien garni (42 582 spectateurs), l’OL démarre bien cette rencontre avec un premier tir de Moussa Dembélé après seulement 25 secondes de jeu. Si Lyon domine durant les 20 premières minutes, Toulouse se montre en attaque avec parcimonie et notamment sur un coup franc tiré par Ibrahim Sangaré qui passe juste au-dessus de la cage gardée ce dimanche par Ciprian Tatarusanu. Quelques minutes plus tard, Martin Terrier fait un malaise vagal et reste de longues minutes au sol. Il est alors remplacé par Karl Toko Ekambi, qu’on voit pour la première fois avec le maillot de l’OL.



Après ces longues minutes d’interruption, Lyon ouvre finalement le score à la 29e minute à la suite d’une belle transversale d’Houssem Aouar vers Maxwel Cornet qui contrôle, crochète Moreira et conclut d’un plat du pied du gauche. Le ballon vient se loger entre les jambes de Lovre Kalinic. Une minute plus tard, Moussa Dembélé est à deux doigts de doubler la mise pour les Gones mais son tir est détourné par le nouveau gardien toulousain. Le dernier quart d’heure de cette première période est haché, mais l’essentiel est assuré. L’OL mène à la pause d’un petit but (1-0).



Au retour des vestiaires, l’Olympique Lyonnais se montre par intermittence devant les buts toulousains. Mais les tirs de Maxwel Cornet (55e) et d’Houssem Aouar (58e) passent loin du cadre. Il faudra attendre la 71e minute pour voir Lyon doubler la mise dans ce match. À la suite d’une très belle reprise de Fernando Marçal repoussée par le gardien toulousain, le défenseur lyonnais récupère le ballon et centre en retrait vers Moussa Dembélé. Ce dernier ne se fait pas prier pour conclure du pied droit et marquer son sixième but de l’année toutes compétitions confondues. Karl Toko Ekambi permet ensuite à l’OL de prendre le large grâce à une belle frappe poteau rentrant après un gros travail de Moussa Dembélé (77e).



Les Gones mènent alors 3-0 et le score ne bougera plus. L’OL s’impose assez facilement face à la lanterne rouge toulousaine. Grâce à ce succès, les Lyonnais sont provisoirement cinquièmes et reviennent à cinq points de Rennes, troisième.