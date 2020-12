Ligue 1 : l’OL perd gros contre Brest !

L’Olympique Lyonnais a été tenu en échec (2-2) sur sa pelouse ce mercredi soir contre le Stade Brestois à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1. Les joueurs de Rudi Garcia laissent filer des points précieux dans la course au podium.



Les Lyonnais pensaient pourtant avoir fait le plus dur à 2-1. Après avoir été menés au score grâce à un but malheureux d’Anthony Lopes contre son camp (39′), les Gones ont réagi en 2e mi-temps. À la 69e minute, Memphis Depay égalise sur un penalty qu’il avait lui même provoqué. Cinq minutes plus tard, Paul Lasne (Brest) est expulsé après un tacle trop appuyé sur Tino Kadewere (74′).



L’OL pousse, et c’est finalement Maxwel Cornet qui vient doubler la mise pour Lyon à la suite d’une talonnade parfaite d’Houssem Aouar (81′). À quelques minutes du terme, après son but, l’Ivoirien effectue une passe trop courte à destination de son gardien et donne lieu à un choc énorme. Steve Mounié et Anthony Lopes se percutent. L’arbitre accorde le penalty. Anthony Lopes stoppe la tentative de Chardonnet. Mais coup de théâtre ! Le tir au but est à retirer à la surprise générale. Romain Faivre ne manque pas cette seconde offrande.



Temps additionnel, penalty à retirer, certaines décisions ont mis en rogne le staff et les joueurs lyonnais. L’OL devra rebondir samedi soir face à l’OGC Nice (21h) pour rester au contact du PSG et du LOSC.