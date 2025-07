Le site Novasco de Saint-Étienne, spécialisé dans la finition de barres métalliques, est de nouveau menacé de redressement judiciaire ou de liquidation, suscitant une grande inquiétude chez ses 41 salariés. Malgré une reprise il y a un an par le fonds britannique Greybull Capital, les difficultés financières persistent, notamment à cause de la crise automobile et du non-respect des engagements financiers. Les syndicats craignent pour l’avenir du site, vital pour le groupe et l’emploi local.

C.P