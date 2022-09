Ligue 1 : l’OM concède le match nul contre Rennes

L’Olympique de Marseille n’a pu faire mieux qu’un match nul (1-1) ce dimanche après-midi à domicile à l’occasion de la 8e journée de Ligue 1. Un score plutôt logique sur l’ensemble de la rencontre. Les Rennais ont dominé la première mi-temps, alors que l’OM a bien réagi en seconde période.



Dominateurs et incisifs, les Bretons ont ouvert le score à la 26e minute après un bon travail d’Hamari Traoré sur le côté droit. C’est Mattéo Guendouzi qui a marqué contre son camp. La réaction des Phocéens s’est fait attendre. Mais au retour des vestiaires, Guendouzi a parfaitement coupé de la tête un corner marseillais (52′).



Les Marseillais ont poussé pour inscrire le second but, mais le score ne bougera plus. L’OM reste invaincu en championnat.

⏱ 90’ +1⎪#OMSRFC 1️⃣-1️⃣



🏁 C’est terminé : l’OM concède un nul à domicile. Place à la trêve avant le prochain rendez-vous le 30/09 à Angers pour la 9️⃣ème journée de @Ligue1UberEats. pic.twitter.com/1Bk9zYj3eT — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 18, 2022