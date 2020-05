Ligue 1 : pour Jean-Michel Aulas, la France peut encore faire marche arrière

Alors que l’Allemagne, l’Italie et d’autres pays européens semblent se diriger vers une reprise des championnats, une perspective qui conforte Jean-Michel Aulas dans l’idée qu’il est encore temps de faire marche arrière. “J’ai noté près de dix pays européens où on a recommencé l’entraînement. Donc, on peut vraiment s’interroger. En adaptant nos méthodes, on aurait probablement pu finir le Championnat”, explique t-il dans un entretien à L’Equipe.



Le président lyonnais garde espoir d’une reprise de la Ligue 1. Selon lui, les décisions qui ont été prises dans l’Hexagone, peuvent pousser le foot français dans une situation catastrophique.



Jean-Michel Aulas, qui considère que la Ligue 1 a pris trop tôt la décision de mettre un terme à la saison 2019-2020.