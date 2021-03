On connaît désormais la date du quart de finale retour de la Ligue des Champions féminine entre l’OL et le PSG. Initialement prévue ce mercredi, la rencontre opposant les deux équipes françaises aura lieu le dimanche 18 avril, au Groupama Stadium. L’horaire reste à définir.



Pour rappel, le match a été reporté à la suite de la découverte de six cas de Covid-19 au sein de l’effectif lyonnais.

#OLPSG 📆 Le 1/4 de finale retour d'#UWCL face au @PSG_Feminines, qui devait se jouer ce mercredi et qui a été reporté, aura lieu le dimanche 18 avril.

Horaire à définir. pic.twitter.com/Cg3HdsqZ6b — OL Féminin (@OLfeminin) March 31, 2021