Ligue des champions : l’OL féminin se qualifie pour les quarts de finale

Malgré une petite frayeur en début de rencontre, l’OL féminin a maîtrisé son 8e de finale retour de Ligue des champions. Face à Brondby, ce mercredi, les Lyonnaises se sont imposées 1-3. Les quintuples tenantes du titre seront bien au rendez-vous des quarts de finale.



Lyon a rapidement réagi après avoir fait preuve d’inattention sur l’ouverture du score de Christiansen. Les deux buteuses du match aller, Parris (32′) et Malard (42′), ont ainsi sonné le réveil de l’OL.



Nikita Parris reste la meilleure buteuse de l’Olympique Lyonnais cette saison. Elle vient de marquer sa 13e réalisation, toutes compétitions confondues, en 20 apparitions.



La prochaine rencontre de l’Olympique Lyonnais sera décisive pour le titre de Division 1, que le club confisque aux autres prétendantes depuis 14 saisons consécutives.



Le tirage au sort des deux tours suivants de la compétition aura lieu le vendredi 12 mars. Les quarts de finale se joueront les 23 et 24 mars et les 31 mars et 1 avril. Les demi-finales auront lieu les 24 et 25 avril et 1 et 2 mai.