Ligue des champions : l’OL féminin s’impose contre Brøndby

À l’occasion des 8es de finale aller de la Ligue des champions, l’OL féminin s’est imposé ce jeudi soir au Groupama Stadium contre les Danoises de Brøndby (2-0). Les Lyonnaises prennent une belle option sur la qualification pour les quarts de finale.



Pourtant, après l’ouverture du score de Nikita Parris (30′), les joueuses de Jean-Luc Vasseur ont connu les pires difficultés pour inscrire le but du break. Face à des Danoises quasiment inoffensives (1 tir), les Fenottes ont finalement trouvé la solution en toute fin de match. C’est la jeune Melvine Malard qui a inscrit le second but lyonnais (90+3′).



Le match retour aura lieu le 10 mars prochain (13h55) au Danemark.

🔚 En remportant ce 8e de finale aller d’@UWCL 2 buts à 0 face à Brondby IF, nos Lyonnaises prennent un léger avantage dans cette double confrontation avant le match retour ! 👊🔴🔵



Rendez-vous dès mercredi au Danemark pour aller chercher la qualification en quarts ! 🔜#OLBIF pic.twitter.com/WzbSSvsdr2 — OL Féminin (@OLfeminin) March 4, 2021