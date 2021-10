L’Olympique Lyonnais s’est imposé ce jeudi soir sur la pelouse du Sparta Prague (3-4) à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa. Des buts inscrits par Karl Toko-Ekambi (42′, 88′), Houssem Aouar (53′) et Lucas Paqueta (67′). L’OL est leader du groupe A avec 9 points devant le Sparta Prague (4 points), les Glasgow Rangers (3 points) et Brondby (1 point).



Plus d’informations à suivre…