Ligue Europa : l’OM concède un nouveau nul à Rome face à la Lazio (0-0)

Une mauvaise opération comptable

L’OM n’y arrive décidément pas. Après trois journées, les hommes de Jorge Sampaoli n’ont toujours pas remporté le moindre match dans leur campagne de Ligue Europa, eux qui ont été accrochés une troisième fois par la Lazio (0-0), ce jeudi, à Rome.

Un nul sur un score nul et vierge qui ne fait pas les faveurs de l’OM, qui talonnait à un point de son adversaire du soir avant le coup d’envoi de cette journée et qui ne se classera pas mieux que troisième au sortir de celle-ci, quoiqu’il arrive lors de l’autre rencontre entre le leader, Galatasaray, et la lanterne rouge, le Lokomotiv Moscou.

Peu importe le résultat du soir d’ailleurs, l’OM fera une mauvaise opération : si les Turcs s’imposent, ils prendront cinq points d’avance sur les Phocéens, une belle avance en sachant que seule la première place est directement qualificative pour les 1/8 de finale, trois s’ils concèdent le nul, tandis qu’une victoire du Lokomotiv Moscou à Istanbul relèguerait l’OM en dernière position.

Un Pau López décisif

Dans cette rencontre, l’OM a pourtant eu les occasions de prendre l’avantage et de l’emporter. Mais celles-ci n’étaient presque qu’à mettre à l’actif d’un seul joueur, Cengiz Ünder, et l’international turc, meilleur joueur de Marseille depuis le début de cette compétition, a manqué de justesse (3′) ou a buté sur Strakosha (40′ et 65′) sur ses tentatives, tandis qu’Arkadiusz Milik a trop croisée la sienne (20′).

Et si l’OM aurait pu l’emporter, il aurait également pu perdre ce duel sans la maladresse de Ciro Immobile (51′), sans la VAR (58′) ou sans la transversale pour empêcher l’international italien d’ouvrir le score (69′). Le tout sans oublier la belle prestation de Pau López, le gardien marseillais, décisif devant Luiz Felipe (33′), Zaccagni (67′) et surtout sur Pedro dans un un-contre-un entre Espagnols remporté par le portier olympien en fin de match (87′).

Des changements en vue du Classique

Mais est-ce que ce match à Rome face à la Lazio faisait office de rencontre la plus importante de la semaine pour l’OM ? À l’approche du Classique contre le PSG*, qui aura lieu dimanche soir, à 21 heures, au stade Vélodrome, Jorge Sampaoli n’a pas hésité à sortir plusieurs de ses joueurs importants avant la fin de temps réglementaire, alors que Marseille pouvait encore aller chercher la victoire.

Pol Lirola est donc sorti l’heure de jeu, Arek Milik et Matteo Guendouzi ont cédé leur place avant l’approche du dernier quart-d’heure, puis Rongier a quitté les siens à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Pour mieux les préserver avant l’affiche contre Paris ? Nul ne pourrait en douter.

*La rencontre OM-PSG est à suivre dimanche, dès 20h55, en direct et en intégralité sur Tonic Radio.